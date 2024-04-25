«لو بتشطب شقتك».. أحدث ألوان دهانات الحائط في صيف 2024

ألوان الحائط من أكثر الأشياء التي تؤثر على الحالة النفسية للشخص وتعكس ذوق كل بيت، لذلك يقع الأشخاص خاصة المقبلون على الزواج في حيرة عند اختيار ألوان الدهانات المناسبة لشخصياتهم وتفضيلاتهم، وفي السطور التالية، نستعرض أفضل ألوان دهانات الحائط والألوان الرائجة لإضفاء مظهر أنيق للمنزل.

اقتراحات لألوان الحائط

في كل عام، تظهر موضة جديدة في عالم الدهانات تناسب مختلف الأذواق وتلبي الرغبات في الحصول على مظهر جميل بتصميم عصري مميز، ومن خلال موقع «desire to inspire» المتخصص في الديكورات، فيما يلي ألوان الدهانات الرائجة في صيف 2024.

1. الدرجات الداكنة من اللون الأبيض

يمكن الحصول عليها عن طريق المزج بين اللونين الأبيض والرمادي لتعطي إحساسًا بالدفء والبساطة، وفي حال اختيار هذه الدرجات يُنصح باختيار قطع الأثاث ذات الألوان الداكنة لإبراز التباين بينها والعناصر الأخرى في الغرفة.

2. البرتقالي الناري

يعد هذا الاختيار الأمثل للشخصيات العملية لما يبثه اللون من طاقة إيجابية تزيد من حيوية الجسم وتدفع العقل إلى النشاط، من خلال مظهر أنيق يحتاج إلى توزيع مناسب للإضاءة حتى تستشعر قوة اللون وتأثيره على الحالة النفسية خلال حر الصيف.

3. البترولي الغامق

يعتبر من أحدث ألوان الدهانات التي تضفي مظهرًا جذابًا يمنحك الإحساس بالفخامة، ويفضل استخدامه في المساحات الكبيرة كي لا يكون قاتمًا.

4. الأخضر الفاتح

أثبت هذا اللون فاعلية في تحقيق الاستفادة القصوى من مساحة المنزل، إذ يمنحك شعورًا بالاتساع ناتجًا عن اللون الفاتح الذي يعكس التفاؤل والبهجة.

5. الرمادي الفاتح

تختلف أوجه استخدام هذا اللون الذي يتميز بالمرونة وتناسقه مع مختلف قطع الأثاث، إذ يمنحك شعورًا بالفخامة يناسب الشخصيات الحيادية والمترددة التي يكون من الصعب عليها الاستقرار على شيء معين.

6. الأزرق البحري

يناسب قطع الأثاث الكلاسيكية ذات اللون الكحلي، ويفضل استخدامه في المساحات الضيقة للاستفادة بالتأثير النفسي المنعكس منه.

7. الوردي الخفيف

وهو من الألوان الدافئة التي تضفي بهجة على المكان وتتناسب مع مختلف قطع الأثاث.