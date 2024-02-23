رامي صبري يعلن عن دويتو غنائي مع المطربة يارا: «صيف 2024»

أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، التحضير لدويتو غنائي يجمعه بالمطربة يارا.

ونشر رامي صبري صورة من كواليس العمل معلقًا: «صيف 2024 ديو مع يارا الصوت اللي بحبه».

ميدلي البوم النهايات أخلاق لرامي صبري

وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاح كبير بميدلي ألبوم «النهايات أخلاق» والذي طرحة عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ونشر صبري الميدلي عبر إنستجرام معلقًا: «ميدلي من ألبوم النهايات أخلاق مع شريف فهمي بين الحيطان - بحكي عليكي - جت سليمة، دلوقتي على يوتيوب».