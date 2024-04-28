استشاري ابتكار: جهود الدولة في التحول الرقمي تهدف إلى خدمة المواطن

أكد الدكتور محمد خليف، استشار الابتكار والتحول الرقمي، أنه كانت هناك جهود للدولة في مجال التحول الرقمي بكافة القطاعات، وكان الهدف منها بالأساس هو خدمة المواطن وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية، وكانت هناك مجموعة من الأهداف الأخرى بوجود بيئة معلوماتية في جميع القطاعات، والربط بين الوزارات من أجل خلق بيئة عمل أسرع وأفضل.

وشدد «خليف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن جهود التحول الرقمي تعمل على زيادة الشركات المصرية في هذا المجال، وأن تكون هناك كوادر بشرية للعمل في هذا القطاع، وهذا التحول عبارة عن تطبيق رقمي من أجل أداء وظيفة رقمية، وهذا التطبيق يكون على سيرفر أو خادم وهو موجود في كل وزارة، إلا أنه جرى جمع هذه الخوادم وتحولت مراكز البيانات لتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأشار إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تكون لديها القدرة على وضع البيانات في مراكز الحوسبة السحابية وزيادة الموارد الخاصة بالخوادم في أي وقت تحتاج ذلك، موضحًا أنها توفر اقتصاديات رائعة لاستخدام البيانات وتطبيقات التحول الرقمي، مؤكدًا أنها صناعة جديدة ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فيها لـ1.5 تريليون دولار في 2030.

المواطن يستفيد من صناعة البيانات

ونوه بأن استضافة البيانات في دولة أخرى لها تكلفة كبيرة وتكون بالدولار وما حدث اليوم يعد توفيرا للعملة الصعبة، ويكون هناك صناعة يمكن تصديرها، مشددًا على أن المواطن يستفيد من صناعة البيانات، ويصبح الشباب مؤهلا لإدارة هذا النوع من المراكز.

تأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثة

وشدد على أن كافة الوزارات لها برامج لتأهيل الشباب للدخول في التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن كافة برامج التدريب الخاص بالتكنولوجيا وصناعة البيانات والبرمجة موجودة على الإنترنت ومتاحة للجميع، ومجال تكنولوجيا المعلومات ليس قاصرا على مهندسي تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ولكن يجب على الجميع تعلم التكنولوجيا والبرمجة لأنها لغة العصر.