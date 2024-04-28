مهندس بـ«الحوسبة السحابية»: المركز يساعد على التحول الرقمي بأحدث التقنيات

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستمع إلى شرح عن طبيعة عمل المركز، والخدمات الحكومية المقدمة، وتفقد قاعات اختبار وتوثيق البيانات، وقاعات التدريب.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من المهندس عبدالمنعم راشد، حول مركز الحوسبة السحابية ومكوناته والخدمات التي يقدمها.

وقال راشد إن المركز هو أول سحابة وطنية مصرية تجمع ما بين مراكز البيانات التابعة للوزارات لتحقيق أقصى استفادة من البيانات، مما يساعد على سرعة التحول الرقمي بأحدث التقنيات.

وأضاف: «المركز مقسم إلى 3 قطاعات لتقديم الخدمات الأكثر خصوصية والخدمات الحكومية والخدمات للمواطنين، ويقدم خدمات بنية أساسية مختلفة من حوسبة وتخزين وشبكات وقواعد للبيانات ومخازن للبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الأكثر تطورًا مثل خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات الضخمة».

وتابع: «المركز يوفر مميزات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وأهمها أن المركز قادر على استضافة بيانات وتطبيقات الهيئات والوزارات مما يجعلنا قادرين على معالجة، وتحليل تلك البيانات بخصوصية وإدارة مصرية بدلا من اللجوء لسحابة خارج مصر».