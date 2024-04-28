4 آلاف جنيه شهريا من بنك ناصر.. شهادة ادخارية تمنح مزايا جديدة

شهادة ادخارية تمنح مزايا جديدة ومُهمة للعملاء، يطرحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، إذ يصل دخلها الشهري إلى 4 آلاف جنيه، في إطار حرص البنك على تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، وتعمل جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 104 فروع على تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة.

شهادة بعائد سنوي

الشهادة الادخارية، هي شهادة الـ3 سنوات بعائد سنوي 24% لتكون واحدة من أهم الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك، خاصة مع وضعه خطة للفترة المقبلة، تعمل على جذب أكبر عدد من العملاء بشهادات ادخارية متنوعة لمختلف الفئات.

200 ألف جنيه

عند شراء الشهادة الادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فيحصل العميل على 48 ألف جنيه على مدار العام، وأوضح مصدر مسئول بالبنك لـ «الوطن»، كيفية الحصول على هذا المبلغ: «يتم ضرب قيمة الشهادة في نسبة العائد وهي 24%».

إجمالي الناتج هو 48 ألف جنيه، وبالتالي عند قسمته على 12 شهراً للعام، فيكون العائد 4 آلاف جنيه لكل شهر، وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أن جميع الفروع على أتم استعداد لاستقبال العملاء لشراء الشهادة مع الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بشأن العائد.