توزيع 3600 قطعة ملابس مجانية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم معرض ملابس، وتوزيع 3600 قطعة ملابس على 360 أسرة للأسر الأولي بالرعاية بمركز بيلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

القرى المستفيدة من معرض الملابس بمركز بيلا

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنّ القرى المستفيدة من معرض الملابس بمركز بيلا هي «قرية إبشان وتوابعها، وعزبة فريد علي، وعزبة فريد السحرتي، وعزبة رشدي، وعزبة حلمي، وعزبة علي دحروج، وعزبة رضوان، وعزبة حسن زايد، وعزبة العلامية، وقرية دار السلام، وعزبة يوسف، وعزبة سلامة، وعزبة كوم الحجنة، وعزبة علي نور الدين»، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دعم الأسر الأكثر احتياجاً

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً، والوصول للفئات المستحقة، والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.