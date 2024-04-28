محافظ كفر الشيخ: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مشدداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ إنّه تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 21 فدانا و2 قيراط و7 أسهم بقرى مركز مطوبس، خلال اليوم الثامن من المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

وأكد محافظ كفر الشيخ أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، لافتا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.