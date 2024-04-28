محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ إزالة ببرج سكني مخالف بمدينة دسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تنفيذ إزالة برج سكنى مخالف، مكون من 13 طابقا، وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة له، بشارع البيسي متفرع من شارع الجمهورية، حي شمال مدينة دسوق، بمساحة 120م2، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف

وأمر المحافظ، بمواصلة جهود تنفيذ الإزالة حتى الانتهاء من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والجهاز المعاون له، مؤكداً التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى الأهمية القصوى التي تٌوليها أجهزة الدولة لملف مٌخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.