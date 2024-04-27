ختام امتحانات النقل للابتدائية والإعدادية في معاهد كفر الشيخ الأزهرية

اختتمت اليوم امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بجميع لجان معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وسط حالة من الهدوء، ودون رصد أي مشاكل أو معوقات، وذلك تحت رعاية ومتابعة مستمرة طوال مدة انعقادها للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ختام امتحانات النقل

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اليوم امتحان بمادتي العلوم، والمهارات المهنية، بينما اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان بمادتي اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

وأكد «شهاوي»، ختام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بلجان معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية دون أي شكاوى، مشيراً إلى أنّه سيتم بدء تصحيح أوراق امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة

وأوضح «شهاوي»، أنّه جرى التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة، وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة، وإعطاء كل ذي حق حقه.