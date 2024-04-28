ليلة العصف الذهني بشارع رمسيس بحضور نجوم ومشاهير المجتمع (صور)

في ليلة مميزة، بحضور مثقفين ومبدعين وفنانين، جرى عرض ومناقشة كتاب «الشيخ والفيلسوف» للكاتب د. شريف الشوباشي، بمسرح معهد الموسيقى الأثري الذي امتلأ عن آخره، فيما أدار الندوة الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، واستمرت لمدة 4 ساعات من العصف الذهني.

وقدم الغيطي ملخصًا للكتاب، قائلا إنه يحوي متفجرات فكرية ويسبح ضد التيار وينتفض بوعي ضد الجهل والتخلف والفكر السلفي والوهابي الذي جعل مجتمعاتنا خارج العصر.

وخلال الندوة، تحدث الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة بجامعة الأزهر عن الكتاب، وأثنى عليه قائلا: «نحن أمام اجتهاد جديد يرصد أفكار تتكلم باسم الدين والإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، وتدعي أنها احتكرت الدين بينما هي سبب تأخر المسلمين، ولذلك أنا مع الفيلسوف الذي يدعو لأعمال العقل وقدرته على الاختيار والعلم الذي أمرنا الله بأسبابه».

بينما قال د خالد منتصر: «الكتاب مناظرة بين أنصار التخلف وأنصار التقدم، ويفند افكار رجال الدين في التاريخ وكيف تخلص الغرب من سيطرتهم فتقدم، ونحن لن نتقدم ‘لا بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، كما يقول الفيلسوف أمام الشيح في الكتاب».

وتحدثت إلهام شاهين عن الأمسية وأهميتها، وقالت: تناقش أخطر مواضيع العصر في مصر، وتتناول ماذا فعل رجال الدين وبعض الشيوخ بي شخصيا وبالفنانين بل أنهم كفروني كما كفروا نجيب محفوظ وعادل إمام وغير هم من رموز الفن الثقافة، وعندما رفعت دعوى سب وقذف ضد أحد الشيوخ وتم سجنه فرحت لأن القضاء أخذ لي حقي لكن المجتمع للأسف يحتاج لنبذ هؤلاء وزيادة الوعي».

د عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوربا، قال بدوره: الندوة تأتي في توقيت هام جدا، فأنا أعيش في لندن منذ أكثر من نصف قرن وكان والدي عالما أزهريا ولم تكن أمي محجبة، والآن أرى التدين الشكلي والأخلاق معدومة.

من جانبه قال الأديب والفنان والمنتج حسين نوح: نحن مثل ملعقة سكر وسط محيط من ملح الجهل ولابد من زيادة جرعة الثقافة في الإعلام، إذا كنا نريد تغييرات حقيقية.

بينما أبدى الدكتور مصطفى الفقي سعادته بالحضور وبالندوة قائلا: أنا سعيد بالحضور وكلمات الجمهور وهذا يطرح سؤال هام، إذا كانت القاعة ممتلئة وكل الناس عندها هذا الوعي المدهش لماذا نحن متخلفين ويسيطر على ذهنية المجتمع الفكر الظلامي؟.

وحضر الوزير د مفيد شهاب رئيس مجلس الشورى الأسبق، ود إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق والمخرج القدير محمد فاضل وزوجته فردوس عبد الحميد، والكاتبة فريدة الشوباشي عضو البرلمان وابنها الإعلامي نبيل الشوباشي والفنانة ليلى شعير ود جلال السعيد عميد أساتذة طب القلوب في مصر، ود طارق سيد أحمد عالم الرياضيات وعميد كلية العلوم السابق، وعمداء، كليات الطب والعلوم بجامعة القاهرة وعين شمس ود هدى زكريا والكاتبة فاطمة ناعوت، وعدد من رموز الكنيسة الإنجلية وكذلك حشد من الإكاديمين والمترجمين.

وختم الإعلامي محمد الغيطي الندوة بكلمة عن أهمية اللقاءات الثقافية لإشعال كهوف الفكر الظلامي بالمجتمع بأفكار رموز التنوير، وقال: هذه هي الفريضة الغائبة الآن في المجتمع وعلى المثقفين أن ينتزعوا دورهم المطلوب منهم كما فعل الأجداد مثل طه حسين والطهطاوي ومحفوظ والحكيم وغيرهم من طابور التنويرين المصريين.