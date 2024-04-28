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القبض على عصابة نفذت 4 جرائم سرقة بالشرقية

كتب:

محمد بركات
07:11 م | الأحد 28 أبريل 2024
حبس- ارشيفية

حبس- ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع «فيس بوك» بشأن سرقة دراجة نارية من أمام إحدى محطات السكك الحديدية بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «4 أشخاص»، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «قطع الأسلاك»، وأقروا بارتكاب «4» وقائع بذات الأسلوب وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها وأجزاء من الدراجة النارية المستولى عليها.

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