وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة عزة عبدالعزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد بالوزارة، مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

متابعة التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال

اطمأن وكيل وزارة الصحة ومديرة المستشفيات النموذجية على الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام المختلفة، كما تفقدا الأقسام الطبية الجديدة، التي تمت تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم متابعة التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بالمستشفى، والتي تم بدء العمل بها أمس، بعد تجهيزها بـ5 ماكينات غسيل كلوي تعمل بنظام HDF، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد، 3 مونيتور، بتكلفة تقديرية أكثر من 5 ملايين جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، وتعد الوحدة الجديدة هي الأولى لكلى الأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لخدمة أبنائنا وبناتنا الأطفال من مرضى الكلى بالمحافظة.

تفقد بنك الدم التجميعي

وقام الدكتور هشام مسعود والدكتورة عزة عبدالعزيز يرافقهما مدير إدارة المستشفيات ومديرة المستشفى بتفقد بنك الدم التجميعي وقسم المعامل الجديد، والتجهيزات الموجودة بهذه الأماكن، التي جرى افتتاحهما منذ عدة أسابيع برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزهما بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما أشادت مديرة المستشفيات النموذجية بأعمال التطوير التي تمت بالمستشفى، وبجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وفي نهاية الزيارة تم متابعة الأعمال الجارية لإنشاء مبني جديد للمستشفى المركزي على مساحة 4000 متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية 192 سريرا، الذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان،