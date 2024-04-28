«أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل بالثانوية اليوم
كتب:
نظيمة البحرواي
02:44 م | الأحد 28 أبريل 2024
امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية - أرشيفية
أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، انتظام سير امتحانات النقل الثانوي اليوم الأحد، وعدم تلقي أي شكاوى من الطلاب والطالبات.
انتظام امتحانات صفوف النقل الثانوي بالشرقية
وتفقد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية سير امتحانات النقل الثانوي التي انطلقت صباح اليوم، بقسميها العلمي والأدبي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.
وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أنه تابع تجهيز لجان الامتحانات وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها، بالتعاون مع مديرية الأمن، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن الجميع وسلامتهم.
وأوضح رئيس المنطقة، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات والتأكد من انضباط اللجان ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.
انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقسم الأدبي امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه والتاريخ، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي سلبيات بخصوص امتحانات اليوم الأول.