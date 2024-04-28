«أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل بالثانوية اليوم

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، انتظام ‏سير امتحانات النقل الثانوي اليوم الأحد، وعدم تلقي أي شكاوى من الطلاب والطالبات.

‏انتظام امتحانات صفوف النقل الثانوي بالشرقية

وتفقد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية ‏سير امتحانات النقل الثانوي التي انطلقت صباح اليوم، بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أنه تابع تجهيز لجان الامتحانات وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها، ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن الجميع وسلامتهم.‏

وأوضح رئيس المنطقة، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات ‏والتأكد من انضباط اللجان ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقسم الأدبي امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه والتاريخ، ‏بينما يؤدي طلاب الصفين الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، ولم تسجل غرف المتابعة الإلكترونية أي سلبيات بخصوص امتحانات اليوم الأول.