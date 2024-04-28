نص أقوال محمد الشيبي خلال التحقيق معه في قضية حسين الشحات

خضع محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتحقيق أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد شكوى الأهلي في قضية حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

محمد الشيبي: توجهت إلى النيابة العامة للحصول على حقي

وكشف مصدر داخل لجنة الانضباط باتحاد الكرة في تصريحات لموقع «الوطن»: «الشيبي قال خلال التحقيق معه، إنه كان ينتظر الحصول على حقه من الاتحاد المصري لكرة القدم إلا أنه فوجئ بإيقاف حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، بعدما وجه له صفعة على وجهه أمام الجميع وسبه».

وأوضح المصدر قائلًا: «تسائل الشيبي في التحقيق أنه هل لو فعل ذلك ضد حسين الشحات في مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، ستكون العقوبة مثلما تمت على لاعب الأهلي؟».

وواصل المصدر حديثه قائلًا: «محمد الشيبي أكد أنه عدم توجه للمحاكم المدنية للحصول على حقة، بل توجه للنيابة العامة، وهي التي رأت ما حدث من لاعب الأهلي، وجرى تحويله إلى قضية بالمحكمة، مؤكدًا أنه تعرض من قبل للضرب من بعض لاعبي الأهلي ولم يحصل على حقه، لهذا قرر التحرك في واقعة حسين الشحات».

وأتم المصدر: «لاعب بيراميدز قال في التحقيق: انتظرت أن يخرج اللاعب في مؤتمر صحفي، ويقدم اعتذارا أو الظهور بفيديو مصور، وهذا لم يحدث بل كان يريد الصلح في الغرف المغلقة، بعدما صفعني وسبني أمام الجميع، وعندما تحركت للحصول على حقي بدأ يحاول الصلح من جديد».