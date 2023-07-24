عاجل.. الأهلي يتجه لشكوى محمد الشيبي وعضو بجهاز بيراميدز للجنة الانضباط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي إن إدارة النادي ستتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز وعضو بالجهاز الفني لفريقه بسبب طريقة احتفالهما خلال مباراة الفريقين أمس التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق السماوي في الدوري المصري.

وأكد المصدر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن الأهلي سيقوم بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط ردًا على طريقة احتفال الشيبي في المباراة، هذا بالإضافة لاحتفال غير أخلاقي من أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز أثناء تقدم فريقه بالنتيجة.

الأهلي يجهز فيديوهات واقعة محمد الشيبي والشحاتوأوضح المصدر أن الأهلي جهز كافة الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسيقوم بتسليمها مع الشكوى، وذلك على غرار ما تم من معاقبة حسين الشحات، نجم فريقه، على خلفية الفيديو لمشاجرته مع محمد الشيبي.

مشادة بين حسين الشحات والشيبي ومعاقبة لاعب الأهلي

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز قد شهدت مشادة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي وذلك عقب المباراة قبل أن يذهب حسين الشحات ويعتذر للاعب المغربي ويتم معاقبته ماليًا من النادي الأهلي بسبب الواقعة.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة معاقبة الشحات بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه وهو ما رد عليه بيراميدز بإعلان أنه سيقوم بالتصعيد وتقديم شكوى للجنة التظلمات من أجل زيادة العقوبة على حسين الشحات.