وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. اعرف المميزات وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في إحدى شركات القطاع الخاص، التي تتنوع بين: أمن إداري، ومنسقات بيع، ومراقبي تكاليف مصنع مواد غذائية، وذلك في برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

متطلبات الوظائف

وأوضح «فرصنا»، أن وظائف الأمن ومراقبي التكاليف، لا تحتاج إلى مؤهلات معينة، بل تناسب جميع المؤهلات، ووظائف منسقات البيع تتطلب الحصول على مؤهل عالٍ دون تحديد نوعه.

مميزات الوظائف

يحصل المتقدم على هذه الوظائف على مجموعة من المميزات كالتالي:

- راتب أساسي: يتراوح بين 3800 و4500 جنيها، وفقا لنوع الوظية.

- العمل بدوام كامل.

- توفير بدل مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- توفير تأمينات اجتماعية.

التقديم للوظائف

ويمكنك التقديم على الوظائف المطلوبة عبر الدخول، على رابط كل وظيفة، كالتالي:

- للتقدم على وظيفة أمن إداري انقر هنـــــــا.

- للتقدم على وظائف منسقي بيع انقر هنــــا.

- للتقدم على وظائف مراقبي تكاليف مصنع مواد غذائية اضغط هنــــــا.

وبعد الدخول إلى الرابط انقر على «تقدم للوظيفة»، ثم سجل الدخول، وأدخل البيانات المطلوبة.