الأزهر يعلن عن وظائف جديدة لمواليد السبعينيات.. اعرف الشروط

وظائف الأزهر الشريف تأتي في أولويات الباحثين عن فرص عمل دائمة، خاصة وأن الأزهر لديه نظام تكافلي وتحفيزي لموظفيه لا نجده في غيره، ويتابع الباحثون عن فرص العمل منصات الأزهر من وقت لآخر للإعلان عن فرصة عمل مناسبة، وقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن حاجتها لـ 22 عامل خدمات معاونة ممن يجيدون العمل بالمطابع للعمل بالإدارة العامة للمطابع عن طريق الندب الداخلي وفقا لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (12) لسنة 2018.

شروط وظائف الأزهر

وأوضحت مشيخة الأزهر الشريف أن الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين إلى الوظائف الأخيرة المعلنة كالتالي:

- أن يكون المتقدم من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة أو المجموعة النوعية للوظائف الحرفية (عامل طباعة).

- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 45 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

-أن يكون المتقدمون من العاملين بمنطقة القاهرة والجيزة والقليوبية الأزهرية.

-أن يحصل على تقرير تقويم الأداء بمرتبة امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين التاريخ التقدم.

- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

-ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة المعلن عنها.

طريقة التقديم لوظائف الأزهر الشريف والأوراق المطلوبة

وأشارت مشيخة الأزهر إلى أنه على الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية (قسم التنقلات) على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية مدونًا به رقم التليفون الشخصي، ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي يتضمن توفر الشروط المذكورة وصورة من بطاقة الرقم القومي لمدة 15 يوما بدءا من 25 أبريل على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال رقم التليفون المحمول.