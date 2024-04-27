وظائف خالية للطلبة والمؤهلات المتوسطة.. راتب 6 آلاف جنيه وحوافز وسكن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي المصرية.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في شركة سيركل كي

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في شركة سيركل كي، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط والمميزات والحقوق وطريقة التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات التالية:

1- ويتر.

2- كاشير.

3- بارستا، خبرة لا تقل عن سنة.

4- مساعد شيف، خبرة لا تقل عن سنة.

5- نظافة.

شروط الوظيفة

تقبل الشركة شباب من جميع المؤهلات سواء كان طالب بشرط التفرغ، أو مؤهل عالي أو متوسط.

- السن من 18 سنة إلى 33 سنة.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- الراتب من 5500 إلى 6000 حسب كل وظيفة.

- حوافز طبقا لتحقيق التارجيت.

- توفير سكن.

- توفير مواصلات داخلية «من السكن للفرع ومن الفرع للسكن».

- العمل 26 يوم و4 أيام إجازة.

- أرباح سنوية.

- زيادات سنوية.

- تدرج وظيفي.

- تأمين طبي واجتماعي.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بفروع شركة سيركل كي بالساحل الشمالي.

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت مبادرة توظيف مصر أنه على الراغبين في التقدم للوظائف، يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــا، والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التالي:

مركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءا.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنـــــــــــــــا.