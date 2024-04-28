مفاجأة صادمة لملكة جمال ألمانيا.. ماذا حدث للإيرانية أفامية شوناور بعد التتويج؟

في تحول مفاجئ لمسابقات ملكات الجمال، والتي تخضع لمعايير صارمة ظلت ثابتة على مدار سنوات، فازت الإيرانية أفاميه شوناور بلقب ملكة جمال ألمانيا 2024، وهي مهندسة من أصل إيراني.

وظنت «أفامية» أنها بمجرد صعودها على خشبة المسرح ستلقى الترحيب من الناس، لكن المفاجأة الصادمة هو تعرضها لحملة واسعة من التنمر، بحسب موقع «euronews» العالمي.

مفاجأة صادمة لملكة جمال ألمانيا

بمجرد اختيار أفامية شوناور ملكة جمال ألمانيا، صعدت على خشبة المسرح بابتسامة عريضة على وجهها، ترتدي وشاحها وتظن أن الجميع سيرحب بها، لكنها بعد التتويج تفاجأت باعتراض كبير من الناس، وموجة من التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ معترضين على حقيقة أنها لا تتناسب مع معايير الجمال النمطية، كما اقترح البعض أنها ليست ألمانية بما فيه الكفاية، الأمر الذي كان صادما بالنسبة لـ أفامية صاحبة ال 39 عاما.

وفي أول تعليق لها في حديث مع وكالة فرانس برس، ردت ملكة جمال ألمانيا أفامية شوناور، على حملة التنمر والانتقادات التي واجهتها، قائلة: «لم أتخيل أن فوزي باللقب سيثير ضجة مماثلة، لكن ذلك يظهر لي أن نضالي من أجل المساواة بين الرجل والمرأة واحترام الاختلاف بات أهم من أي وقت مضى».

معلومات عن ملكة جمال ألمانيا

وبعد أن أصبحت الإيرانية أفامية شوناور ملكة جمال ألمانيا، وأثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي؛ نستعرض أبرز المعلومات عنها:

اسمها: أفامية شوناور

عمرها: 39 عاما

جنسيتها: إيرانية مقيمة في برلين، فازت بلقب ملكة جمال ألمانيا.

أم لطفل وتعمل مهندسة معمارية.

فازت باللقب بعد أن أصبحت المسابقة باسم «جوائز ملكة جمال ألمانيا».

وكان سبب فوز سيدة إيرانية بلقب ملكة جمال ألمانيا، هو أن المسابقة تغيرت اهتماماتها، وأصبحت تولي اهتماما أقل للمقاسات والعمر والوزن، وتركز أكثر على شخصية المتسابقات، والقيم التي تؤمن بها والقضايا الاجتماعية التي يرغبن في الدفاع عنها والعمل من أجلها.