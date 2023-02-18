ختام مسابقة ملكة جمال ألمانيا في الغردقة بمشاركة 50 فتاة اليوم (صور)

تشهد مدينة الغردقة اليوم، ختام فعاليات مسابقة «ملكة جمال ألمانيا» بمشاركة 50 متسابقة، والتي بدأت فعالياتها على شواطئ الغردقة في العاشر من شهر فبراير الجاري، بهدف تنشيط السياحة بمدينة الغردقة.

الغردقة تستضيف مسابقة ملكة جمال ألمانيا

وكشفت حبيبة الشاعر، رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات، أنه تم اختيار مدينة الغردقة لهذه الفعالية نظرا لتميزها بالمقومات السياحية والطبيعية والشواطئ الخلابة، موضحة في تصريحات لـ«الوطن» أن الفعاليات أقيمت في أحد المنتجعات السياحية الكبرى التي وفرت للضيوف وسائل الراحة كافة.

برامج ترفيهية لملكة جمال ألمانيا

وأضافت «الشاعر»، أنه تم تنظيم برامج ترفيهية وسياحية للمتسابقات على شواطئ الغردقة، ورحلات وزيارات للمعالم السياحية وزيارات للمدن السياحية المصرية بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي.

ختام فعاليات مسابقة ملكة جمال المانيا

وأوضحت أن المتسابقات خضن أكثر من منافسة في المواهب والرقص والغناء ومسابقات ثقافية ورياضية ومسابقة السباحة والغوص والغطس وركوب الأمواج، وكانت قد بدأت المسابقة الجمعة 10 فبراير، وتنتهي مساء اليوم بإعلان الفائزة باللقب، بحضور عدد من المشاهير العالميين وعدد من وكالات الأنباء.