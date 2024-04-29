الجامعات تبدأ إعلان جداول امتحانات نهاية العام.. وتؤكد ضرورة سداد المصروفات

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام العمل بمختلف الكليات خلال الفصل الدراسي الثاني 2024، موضحين أنه يجري العمل والاستعدادات لامتحانات نهاية العام 2024، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والبدء في إعلان جداول مختلف الفرق النظامية، والطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة والبرامج المختلفة، التي منها برامج التعليم المدمج والمفتوح.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام العمل بالكليات، والاستعدادات لامتحانات نهاية العام، المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بما يتماشى مع لوائح العمل المنظمة للكليات، منوها بأنه جرى البدء في إعلان جداول الامتحانات النهائية لمختلف الفرق الدراسية، والتأكيد على ضرورة تواجد كل اعضاء هيئة التدريس والمواد الدراسية خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية خلال الامتحانات، وإعلان جداولها بفترة لا تقل عن 15 يوما من موعدها، وكذلك التأكيد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الغشاشين.

جداول بعض المواد الدراسية للفرق التي جرى الإعلان عنها