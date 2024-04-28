الجامعات التكنولوجية في مصر تشارك بدورة التصنيع الرقمي بالصين

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات المصرية والأجنبية، وتبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين؛ تماشيًا مع تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

التصنيع الرقمي

وشارك 15 فردًا من أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية المصرية في دورة تدريبية في مجال التصنيع الرقمي بالصين، والتي تُقام خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 30 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهدة على رفع مستوى وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ليقوموا بتأهيل الخريجين ليكونوا القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

تبادل الخبرات

وأشار الصباغ إلى أن السنوات الماضية شهدت تخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين في المشروعات القومية والابتكار والتحول الرقمي، من خلال بروتوكولات التعاون والزيارات المُتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين.