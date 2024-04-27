شيماء البرديني: قمع تظاهرات طلاب الجامعات أظهر أمريكا على حقيقتها

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنه من خلال تحليل الأخبار والمشاهد المتداولة في وسائل الإعلام لاعتقالات تجرى في الجامعات الأمريكية ضد مظاهرات مناهضة لحرب غزة، يؤكد أن ما يحدث ليست مجرد احتجاجات أو مظاهرات عادية ولكنها انتفاضة.

المتظاهرون يحملون مطلبا مشروعا

وأشارت «البرديني»، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الجامعات الأمريكية- أساتذة وطلاب- يعبرون عن غضبهم من خلال اعتصام مفتوح، احتجاجًا على ما يحدث في غزة وموقف الحكومة الأمريكية الداعم والمدافع الأول عن إسرائيل، موضحة أن المتظاهرين يحملون مطلبًا مشروعًا هو وقف التعاون بين الجامعات الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية على مستوى البحث العلمي والتمويل.

وأكدت أن دولة الحريات التي تقتحم الجامعات بالخيول ومكافحة الشغب؛ بهدف قمع واعتقال المحتجين أظهر أمريكا على حقيقتها، مشددة على أن هذا الجيل يرفض الصراع بكل أشكاله وجرائم الحرب، كما أنه لا يجد أي مبرر لأي صراع يحدث في كل أنحاء العالم، موضحة أن اللغة الوحيدة في الحرب الإسرائيلية على غزة هي لغة وضع اليد من قبل إسرائيل على فلسطين بحماية من أمريكا.