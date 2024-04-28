«الجامعات»: تحذيرات شديدة من الغش في الامتحانات.. إحالة فورية لمجلس تأديب

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن هناك عددا من الضوابط والقواعد يجب على الطلاب الانتباه لها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، خاصة فيما يتعلق بقضية الغش الجماعي أو الفردي، من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي والسماعات المختلفة، مشيرين إلى أن قانون تنظيم الجامعات شدد على الإحالة لمجلس تأديب فوري للتحقيق تجاه أي واقعة غش، وأن الامتحانات ستكون خلال الفترة المقبلة .

تطبيق قانون تنظيم الجامعات

من جهته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الجامعة شدد على الكليات المختلفة، بضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات، لمجابهة أي ظاهرة تتعلق بالغش خلال فترة الامتحانات، لجميع الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن حال رصد أي ظاهرة يجري إحالتها لمجلس التأديب فورا، المنوط بتوقيع العقوبة، وفقا لحيثيات الضبط للواقعة من قبل المختصين لمراقبة الامتحانات.

في السياق نفسه، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الدولية، إن امتحانات الترم الثاني في موعدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مشيرا إلى أنه جرى الإعلان عن جداول الامتحانات.