التخصصات المطلوبة ‎وظيفة معلم مساعد محافظة الفيوم.. الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد محافظة الفيوم، ضمن المسابقة الجديدة للتعاقد مع 18 ألفًا و886 مدرسًا ومدرسة في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية من الرابع وحتى السادس، في عدد من المواد الدراسية، بمختلف المحافظات، بينها الفيوم، إذ تتضمن مسابقة وظيفة معلم مساعد 2024 نحو 18 كلية مختلفة.

تنشر «الوطن» تفاصيل والتخصصات المطلوبة للتقديم في ‎وظيفة معلم مساعد محافظة الفيوم، فضلًا عن الشروط، والأوراق المطلوبة، في ظل ما تقدمه من خدمات لمتابعيها وقرائها في كل مكان.

وظائف حكومية 2024

وتضمن إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف حكومية 2024 حاجة وزارة التربية والتعليم لعدد كبير للعمل في وظيفة معلم مساعد بمختلف المحافظات، إذ اشترط حصول خريجي 12 كلية على دبلوم تربوي، وخريجي 6 كليات أخرى لا يتطلب حصولهم على دبلوم تربوي.

موعد التقديم في وظيفة معلم مساعد 2024

ويمكن لخريجي الكليات المطلوبة، التقديم على وظيفة معلم مساعد 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم استعلام وذلك في الفترة من 14 وحتى 27 مايو المقبل، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم استعلام عبر الضغط هنا.

التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد

وبحسب البيان، فإنّ التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد 2024 في محافظة الفيوم، تتضمن اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والحاسب الآلي.

الكليات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد 2024

ويستهدف الإعلان الجديد لوظيفة معلم مساعد 2024، خريجي 6 كليات لا تطلب الحصول على دبلوم تربوي وهي:

كلية التربية أساسي وعام وخاص وأزهر.

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

كلية العلوم الأزهرية جنوب سيناء وشعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

شعبتي تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي وشعبة إعداد معلم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية.

وتتضمن التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد 2024 من الكليات التي تتطلب الحصول على دبلوم تربوي والتي يبلغ عددها نحو 12 كلية وهي الآداب، والألسن، ودار العلوم، واللغات والترجمة، وشعبة اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية، والشعبة العامة بكلية اللغة العربية، وشعبة عامة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة، وكلية العلوم جميع التخصصات عدا الأرصاد الجوية والفلك، وكلية الدراسات الإنسانية، وتخصص حاسبات بكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات وما يعادلها، وقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية نظم المعلومات الإدارية.

شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد 2024

وتتمثل الشروط المطلوبة في وظيفة معلم مساعد 2024 محافظة الفيوم في الآتي: