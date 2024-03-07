رابط الاستعلام عن المقبولين وموعد اختبارات وظيفة معلم مساعد.. بعد قليل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر صفحته الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، عن أنه سيقوم، بعد قليل، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين من عدة محافظات لخوض مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024، بجانب الإعلان عن موعد امتحانهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

لينك التقديم للوظائف الحكومية2024

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن في 18 يناير الماضي عن فتح باب التقديم لمسابقة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»، عبر اللينك التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg

شروط وظيفة معلم مساعد 2024

وأوضح الجهاز الشروط، للتقدم للمسابقة، حيث يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا، ويجب أن يكون مؤهلاً في التربية العالية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي» وتربية نوعية «معلم فصل»، وأن يكون تقدير المتقدم على الأقل مقبولًا.

كما تم توضيح الأوراق المطلوبة وتتضمن الصورة الشخصية، والرقم القومي وجه أول ساري المفعول، والرقم القومي وجه ثاني ساري المفعول، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم «وجهين بحسب الأحوال».