وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 11 ألف وظيفة معلم مساعد

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 11 ألفًا و 114 وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول 2022 والثاني 2023.

سد العجز في المعلمين

وأكّد حجازي حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخراً في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبناءهم.

وأضاف أنَّ اختيار المعلمين الجدد في المسابقات المستهدفة والتي يتمّ من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحًا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكتروني ومميكن في جميع الاختبارات.

تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية

وفي حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوي والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

كما ناشد وزير التعليم، المعلمين المتقدمين للمسابقة بعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكّدا أنَّ كل الخطوات المتعلقة بالمسابقة يتمّ الإعلان عنها بشكل رسمي وبتواصل مباشر مع المتقدمين.