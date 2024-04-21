وظائف شاغرة في 3 جهات حكومية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية اليوم الأحد، عن حاجة بعض الجهات الحكومية لشغل وظائف شاغرة في قطاعات مختلفة، إذ يبدأ التقديم عليها من الآن ويستمر لمدة شهر.

الوظائف الجديدة والمستندات المطلوبة لها

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الوظائف المتاحة في كل جهة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

محافظة قنا

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

مديرية التربية والتعليم بقنا

- مدير عام الإدارة العامة للشئون التنفيذية.

- مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني.

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

- مدير عام الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

ونشرت البوابة الحكومية، شروط كل وظيفة من الوظائف يمكن الاستفسار والاضطلاع عليها من هنـــا، وجاءت المستندات المطلوبة في الجهات الـ3 كما يلي:

1- 4 صور شخصية 4/6.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- بيانا بالحالة الوظيفية من جهة عمل المتقدم متضمنا جميع البيانات الوظيفية خاصة آخر 3 سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الأداء، وكذا الجزاءات عن الفترة ذاتها.

4- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

5- مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

6- المستندات الدالة على الدورات التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

7- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازات المتقدم السابقة.

8- المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والحاسب الآلي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

10- تقديم سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري، وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.

وتُقدم الطلبات والمستندات للجنة الوظائف بكل جهة من الجهات وتسلم باليد لها، وذلك خلال المدة الموضحة، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.