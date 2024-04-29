معلومات صادمة عن وباء مرتقب يهدد البشرية.. «أخطر من كورونا 30 مرة»

لايزال الرعب يسيطر على العالم، في ظل تنامي المخاوف من جائحة إنفلونزا محتملة، قد تكون أشرس من فيروس كورونا الذي ضرب العالم في السنوات الأخيرة، وخلف العديد من الضحايا، لذلك ينصح الأطباء بالحذر الشديد من أجل تفادي مخاطر تلك الجائحة والتعرف عليها، تحسبًا لحدوثها وفقًا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة.

أعراض ومخاطر المرض «x» أو جائحة الإنفلونزا المتوقعة

تركز الدراسات العلمية على مخاطر الأوبئة التي تهدد البشرية في المستقبل، بينها المرض إكس ووباء الإنفلونزا الذي سيكون جائحة في المرحلة المقبلة، والذي سيتم مناقشته في المؤتمر العالمي للجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.. فماذا قال الأطباء عن المرحلة المقبلة وكيف نتعامل معها؟

مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يقول في حديثه لـ «الوطن»، أن الوباء إكس أو الجائحة التي ستتسبب بها الإنفلونزا ستلقن البشر درسًا في احترام الخصم مهما صغر، في إشارة إلى أنها قد تطيح بملايين البشر في موجتها الأولى، وذلك بعدما تأتي ضمن مجموعة من الأمراض الفتاكة التي تهدد العالم.

الوباء المرتقب سيكون أخطر من فيروس كورونا بنسبة تتضاعف لـ30 مرة، إذ يعتبره تهديدًا كبيرًا قد يكون غير مسبوق، ليفوق ما فعله كورونا في السنوات الأخيرة وتتلخص مخاطره في التالي:

التهابات رئوية: قد تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وتتطلب دخول المستشفى، وتهدد حياة بعض الحالات.

فشل الأعضاء: قد تُسبب تلفًا في أجهزة الجسم مثل الكلى والقلب، خاصة لدى كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

نقص المناعة: قد تُضعف جهاز المناعة وتُجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

جلطات دموية: قد تُؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

النزف: قد تُسبب نزيفًا من الأنف واللثة والجلد والأعضاء الداخلية.

فقدان الطاقة: قد تُسبب شعورًا شديدًا بالتعب والضعف لفترات طويلة.

طفح جلدي: قد يظهر طفح جلدي خاصةً عند الأطفال.

تورم الغدد الليمفاوية: قد تُصبح الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبطين متورمة مع الشعود بالألم.

وتتضمن العلامات والأعراض الشائعة للإنفلونزا ما يلي:

1.الحُمى

2.آلام العضلات

3.القشعريرة والتعرق

4.الصداع

5. السعال الجاف والمستمر

6.ضيق النفَس

7.التعب والضعف

8. انسداد أو سيلان الأنف

9. التهاب الحلق

10. ألم العينين

11. القيء والإسهال.