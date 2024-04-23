تحذيرات من جائحة إنفلونزا تهدد العالم.. كيف تفرق بينها وبين نزلات البرد؟

لم يفق العالم بعد من أزمة فيروس كورونا، الذي يتطارد البشرية بسلالاته المتنوعة، ليكتشف العلماء وباءً جديدًا في طريقة ليصبح جائحة، لكن المثير للخوف هو أن هذا الوباء، وهو إنفلونزا حادة، يُصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص بشكل متكرر، خاصة مع تغيّر الفصول، فكيف تفرق بينه وبين نزلات البرد؟

تحذيرات من تحول الإنفلونزا إلى جائحة

في الفترة المقبلة، سيكون العالم على موعد مع ظهور جائحة جديدة من الإنفلونزا، وفقًأ لآخر الدراسات التي أجرتها الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية، والأمراض المعدية، بحسب ما نشرته صحيفة «Medical Express»، لكن من الصعب التنبؤ بمدى قربها أو شدتها، لكنها أكدت أن فيروسات الإنفلونزا في طريقها للتحور بشكل كبير لتصبح جائحة، خاصة أن بعض هذه التحورات قد تجعلها أكثر قابلية للانتقال أو شدة في الأعراض.

ما هي أعراض الإنفلونزا؟

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية المعروفة، هي الحمى المفاجئة، التي تصل إلى 39 درجة مئوية أو أعلى، إلى جانب السعال غالبًا ما يكون جافًا ومستمرًا، وبعض التهاب الحلق وآلام العضلات وخاصة في الظهر والساقين، صداع، إرهاق عام، سيلان الأنف وفي بعض الحالات قد تظهر قشعريرة أو غثيان أو قيء أو إسهال.

قد يكون من الصعب التمييز بين الإنفلونزا ومتحوراتها المرتقبة ونزلات البرد العادية، بناء على الأعراض فقط، خاصة أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة والأبحاث، ولكن بشكل عام، تكون أعراض الإنفلونزا أكثر شدة وغير متوقعة، فغالبًا ما تكون الحمى مرتفعة في الإنفلونزا، بينما تكون خفيفة أو غائبة في نزلات البرد.

آلام العضلات الشديدة شائعة في الإنفلونزا، لكنها نادرة في نزلات البرد، إلى جانب ذلك التعب الشديد يكون التعب شديدًا في الإنفلونزا، وقد لا يحدث في نزلات البرد، والعامل الأهم قد يتمثل في مدة حمل الوباء، ففي حالة الإصابة بالإنفلونزا ومتحوارتها عادة قد تتراوح المدة بين 7 إلى 10 أيام، بينما في نزلات البرد لا تتخطى الـ7 أيام.

ونصح «بدران» بضرورة استشارة الطبيب حال الاعتقاد بالإصابة بالإنفلونزا، أو ملاحظة أعراض جديدة، خاصة إذا كنت من الفئات المعرضة لمخاطر المضاعفات، مثل كبار السن أو الأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

كما أشار إلى أن أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا هي الحصول على لقاح الإنفلونزا سنويًا، هناك أيضًا العديد من الخطوات الأخرى، التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا ونشرها، بينها غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، خاصة بعد السعال أو العطاس أو ملامسة الأسطح الملوثة، تجنب ملامسة الأشخاص المرضى قدر الإمكان، إلى جانب الراحة الكافية وشرب السوائل للمساعدة في مكافحة العدوى.