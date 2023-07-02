خبير: مصر تجاوزت أزمات متتالية بفضل الاصلاح الاقتصادي

استعرضت شاشة «إكسترا نيوز» تقريراً عن أداء الاقتصاد المصري وسط تتابع الأزمات العالمية، تضمن الإشارة إلى أن وكالة «فيتش» الدولية، عند وضع التصنيف الإئتماني لمصر، أكدت أنها إحدى الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية طوال أزمة كورونا، بفضل نجاحها في تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية، وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، لتتحول التحديات المتراكمة، إلى فرص استثمارية واعدة، ما أسهم في دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الجائحة، لتصبح مصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.

الشافعي: تعافي الاقتصاد المصري من آثار كورونا بفضل الاصلاح الاقتصادي

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد المصري بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي أعقب نجاح ثورة 30 يونيو، تمكن من الصمود أمام الأزمات العالمية المتتالية، وتجنب الخسائر التي أصابت اقتصادات العديد من الدول على مستوى العالم بسبب الجائحة، لافتاً إلى حكمة القيادة السياسية وقراراتها التي أنقذت البلاد، وخففت وطأة وحدة تداعيات أزمات عالمية متتالية على الاقتصاد المصري.

موجات تضخمية أصابت العالم بسبب الأزمة الروسية

وأضاف «الشافعي»، خلال تقرير على شاشة «إكسترا نيوز» بعنوان «الاقتصاد المصري.. نمو مستمر رغم الأزمات والتحديات العالمية»، أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في موجة تضخمية أصابت العالم، وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، وما لذلك من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية، خاصةً في ظل رفع «الفيدرالي الأمريكي» سعر الفائدة لتصل إلى 5.25% لأول مرة، وهروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.