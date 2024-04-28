خبير استثماري: مصر لا تتاجر بالأزمات المحيطة

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر أبرمت اتفاقا مهما للغاية مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه رفع حد التمويل الممنوح لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، يرى أن الحكومة المصرية تتعامل مع ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات بشكل جيد والجزء الأكبر من هذه التحديات ناتجة عن الأزمات المحيطة، موضحًا أن هناك عبءا إضافيا على الاقتصاد المصري ينتج من ما يحدث في المنطقة وفي حرب غزة.

مصر لا تتاجر بالأزمات المحيطة

وأشار «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة اليوم»، إلى أن مصر تتعامل مع ما ينتج عنها من تحديات نتيجة الأزمات المحيطة، ومصر لا تتاجر بمثل هذه الأمور، مشددًا على أن المجتمع الدولي يرى أن مصر دائمًا جزء من الحل، وتعمل بدبلوماسية رشيدة وتصبح دائمًا جزء من الحل وتسعى لإنهاء من الأزمات.

وأوضح أنه عندما يتصادف وجود مسؤول مصر سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يتاح الفرصة للقاء مسؤولي المؤسسات الدولية كل ما يكون الأمر طيبا ومفيدا على كل المستويات.