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ضبط 135 ألف عبوة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق

كتب:

محمد بركات
09:30 م | الأحد 28 أبريل 2024
ضبطيات سجاير

ضبطيات سجاير

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام المدير المسؤول عن مخزن «غير مرخص وغير معلن عنه» كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على نحو «135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع» تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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