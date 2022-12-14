«كنت بأدبه عشان بيشرب سجاير».. اعترافات المتهم بقتل نجل شقيقه في إمبابة

أدلى المتهم بقتل نجل شقيقه، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه للواقعة أمام النيابة العامة، موضحا عدم قصده قتل الطفل، وبعرضه على قاضي المعارضات أمر بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أنها أمرت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل المتوفى، لبيان سبب الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

اعترافات المتهم

وقال المتهم بقتل نجل شقيقه، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه لم يقصد قتله أو إيذائه أبدا، بل أراد تأديبه عند رؤيته له يشرب السجائر برفقة شقيقه الأكبر، «كنت راجع من الشغل ولقيت ولاد أخويا قاعدين بيشربوا سجاير وهما لسه أطفال وكتفتهم عشان ميعملوش كدا تاني ويتربوا مكنش قصدي أموته»، موضحا أنه بعد رؤية شقيقه لأولاده مكبلين على الفور فك وثاقهما وعاتبني على فعلتي، وذهب، ولم يمر سوى عدة دقائق حتى أصيب الطفل بحالة إعياء شديدة فقد على إثرها الوعي، وعند التوجه به إلى المستشفى فوجئ بنبأ وفاة الطفل.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى التحرير بوصول الطفل «محمود» يبلغ من العمر 5 سنوات، متوفى، وبه سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وبسؤال والد الطفل وشقيقه المصاب الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، أقرا بقيام العم بتكبيل الطفلين وضربهما نتيجة لفعلتهما بتناول السجائر، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي أشرف ناجي، أنه إذا ثبت وفاة الطفل نتيجة القتل الخطأ، فإن المادة 238 من قانون العقوبات، نصت على أن «كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.