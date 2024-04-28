كل ماتريد معرفته عن مسابقة توفاس الرياضيات.. اختبارات بدون آلة حاسبة

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل النهائية لمسابقة توفاس الرياضيات 2024 لمختلف الفرق الدراسية و المراحل لجميع الطلاب المقيدين في التعليم ماقبل الجامعي والبالغ عددهم أكثر من 20 مليون طالب وطالبة، مٌنوهة أن المسابقة انطلقت اليوم، وأن الهدف منها هو تقييم الاختبارات المهارات الأكاديمية للطلاب في مادة الرياضيات.

مسابقة توفاس الرياضيات 2024

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن مسابقة توفاس الرياضيات 2024 وفقاً لما صرحت به مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم خلال حديثها لـ«الوطن»، في النقاط التالية :

- المسابقة تستمر لمدة يومين

- النتيجة بعد أسبوعين وتعمل على قياس المستوى لكل طالب.

- الاختبار يقيس مدى التأسيس الأكاديمي للطالب.

- نتائج الاختبارات سيتم توفيرها لمعلمين الرياضيات للوقوف على كافة نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب

- مساعدة أولياء الأمور على فهم نقاط القوة و الضعف لدى أبناءهم

- المسابقة تعمل على تأهيل كافة الطلاب على كيفية التعامل مع المسائل الرياضية دون أي استخدامات لآلة الحاسبة

- تتم الاختبارات إلكترونيا من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصرا

- الاختبار مدته 40 دقيقة دون أي استخدام للآلة الحاسبة.

- يحصل الطالب على شهادة.