وزير التعليم يشهد توقيع اتفاقية لتدريب 24 طالبا على الصيانة الكهربائية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فصول أكاديمية السويدي والمعامل، واستمع لشرح الطلاب حول الأجهزة المستخدمة لإجراء التجارب العملية للمناهج التي يتم دراستها والمهام التي يتم تنفيذها للحصول على نتائج الدراسة باستخدام أجهزة إلكترونية في معمل الإلكترونيات، وتنفيذ صيانة عملية لتصليح الأجهزة، وصيانة ميكانيكية في معمل الميكانيكا، ونتائج إحصائية بمعمل الحاسب الآلي، مشيدا بشرح الطلاب ومهاراتهم العملية وتمثيلهم لجيل الشباب الذي يحقق التطوير المنشود.

تدريب 24 طالبا في مجال الصيانة الكهربائية

وعلى هامش افتتاح أكاديمية السويدي، شهد الدكتور رضا حجازي، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة السويدي إليكتريك وشركة بروميتيون؛ بهدف تدريب 24 طالبا في مجال الصيانة الكهربائية لمدة 3 سنوات.

وجدير بالذكر أن أكاديمية السويدي بمدينة السادات الصناعية تم إنشاؤها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «بنك التعمير والإسكان» بطاقة استيعابية 1350 طالبا، وتم فتح باب التقديم في 2022، وعدد الطلاب الملتحقين أكثر من 350 طالبا في مختلف التخصصات.

وتعتمد الدراسة في الأكاديمية على تطبيق التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة والنظري بنسبة 20% بالأكاديمية، وتتيح دراسة تخصصات متنوعة مثل التشغيل والصيانة الميكانيكية، التركيبات الكهربائية، الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، مع خطة للتوسع في إنشاء تخصصات دراسية جديدة.