كاتب صحفي: دور مصر محوري في القضية الفلسطينية.. وقدمنا نحو 84% من المساعدات لغزة

أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي، أنَّ أبرز الخطوط الحمراء ضمن الرؤية المصرية وخطوطها العريضة في تبنيها للقضية الفلسطينية، هو أنه لا لتصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني، سواء لسيناء أو لأي منطقة أخرى، وأن الحل السياسي واللجوء للمفاوضات أحد المسارات الضرورية.

وتابع «الدوي»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على «الحياة»: «تحرك مصر الأخير ووجود وفد أمني مصري في تل أبيب، لعرض وتأكيد هذه الرؤية وسط ترحيب إسرائيلي، وشبه إجماع على تبنيها فيما عدا نتنياهو وداعميه، وانتظار تواجد وفد من حماس غدا بالقاهرة، لتسليم الرد من المقاومة، كل هذا يؤكد محورية دور مصر في القضية».

وأكد الكاتب الصحفي، أنَّ تفاصيل الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية وتعاطي كل الأطراف معها يتضح من حديث كل الصحف العالمية، عن إصرار مصر على إنقاذ غزة على مدار الأسبوع الماضي، وأنها حتى الآن قدمت مساعدات إنسانية لأهالي القطاع، بحجم تجاوزت نسبته 84% من إجمالي المساعدات المقدمة للأشقاء.