مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: نتفهم الشعور العربي بازدواجية أوروبا تجاه القضية الفلسطينية

قال عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن الشارع العربي يشعر بأن أوروبا مجحفة، وتكيل بمكيالين نحو القضية الفلسطينية، وتتعامل بازدواجية معها، مشيرا إلى أن هذا الشعور يتفهمه الأوروبيون، لكن هناك ما يفسر ذلك.

وأضاف العيادي في تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «ما يبرر هو أن الوضع الأوكراني ليس مثل الوضع الفلسطيني، فهما حالتان مختلفتان، ومحكمة العدل الدولية قالت إن هناك إمكانية لإثبات وجود إبادة جماعية، ولم تقل إن ما يحدث إبادة جماعية».

وواصل: «هناك حالة خاصة في فلسطين، باعتبار أن فلسطين حكومة وحركة سياسية من داخل المنظومة الإسلامية، وأنتم تعرفون ماذا عانت أوروبا مع الحركات الإرهابية ذات المرجعية الإسلامية».