رئيس «اتصالات النواب»: القيادة السياسية داعمة للتحول الرقمي في «الجمهورية الجديدة»

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنّ هناك آفاقاً استثمارية تنتظر مصر فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مركز البيانات والحوسبة الحكومية بطريق العين السخنة.

وقال «بدوى»، فى حواره لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التحول الرقمى، مما يُعزّز وجودنا داخل المنطقة الإقليمية كممر رقمى لنقل البيانات، وقيادة أسواق مراكز البيانات فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنّ المركز هو الأول فى تقديم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى فى مصر وشمال أفريقيا، طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، فضلاً عن دوره فى حفظ وتأمين البيانات، طبقاً لأفضل المعايير الدولية، وتكامل القطاعات المختلفة داخل الدولة.

البعض لا يدرك أهمية ودور البيانات فى بناء الدولة المصرية.. كيف ترى ذلك؟

- ربما يرجع ذلك إلى أن مصر فى بداية طريق التحول الرقمى، فالرئيس عبدالفتاح السيسى كان يقظاً لأهمية التحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة، والدليل على ذلك الحراك التشريعى الذى تشهده البيئة الرقمية، ولمن لا يعرف، فإن مراكز البيانات بمثابة حجر الأساس فى عمليات التحول الرقمى ونشر الخدمات الرقمية للمواطنين، كما أنه يسهم فى توفير كل البيانات الدقيقة للجهات الحكومية، مما يقضى على الروتين.

ما أهمية إنشاء مركز البيانات والحوسبة الحكومية لمصر؟

- هذا المركز بمثابة أمن قومى للبلاد، لأنه يساعد فى حفظ البيانات داخل مصر بدلاً من حفظها فى مراكز بيانات خارج مصر، فضلاً عن كونه بمثابة مـركز وطنى موحّد لبيانات التعافى من الكوارث، وتم إنشاؤه على مساحة 23 ألف متر مربع، وجرى تجهيزه بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدّمة للمواطنين. ويعمل هذا المكان من خلال شركات مصرية عاملة بمجال التحول الرقمى.

ما مدى احتياج المواطن إلى مراكز البيانات، وتحديداً فى القطاعات الخدمية؟

- الهدف الذى يخدم المواطن من وراء هذه المراكز، هو نشر ثقافة التحول الرقمى، والذى يتوقف على وجود مراكز دقيقة للبيانات، ويترتب على ذلك إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، كما تُسهم مراكز البيانات فى المجالات الطبية من خلال التعرّف على أسباب المشكلات الصحية أو انتشار الأمراض.

وتتيح البيانات فى مجال النقل تحديد أفضل المناطق لمحطات وسائل النقل، طبقاً لكثافات المرور وفتح محاور مرورية جديدة.

كيف تستفيد مصر دولياً وإقليمياً من إنشاء مركز البيانات والحوسبة الحكومية؟

- أولاً يقدّم المركز خدمات فى مجال الذكاء الاصطناعى، سواء فى مصر أو أفريقيا، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، مما يُعزز ريادتها بالمنطقة، وللعلم 90% من الكابلات البحرية فى العالم، والتى تربط الشرق بالغرب، تمر من خلال مصر، مما يسهم فى وجود مصر فى مكانة متميزة ومتقدّمة لصناعات البيانات.

كيف يسهم هذا المشروع العملاق فى دعم الشباب والمبتكرين؟

- يسهم المركز فى خلق فرص عمل للشباب المصرى، كما أنه يشجّع على ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، خاصة فى مجال التعهيد والمتوقع له تحقيق عائد اقتصادى من العملة الصعبة يصل إلى نحو 9 مليارات دولار.

وبشكل عام كيف ترى جهود الدولة المصرية فى دعم منظومة الاتصالات؟

- منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، أولى دعم الاتصالات أهمية خاصة، لا سيما أن القطاع يسهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، لذلك تمت ترجمة الاهتمام من خلال خطط واستراتيجيات واضحة للدولة تستند إلى الانفتاح على الجميع فى استيعاب كل الاستثمارات الراغبة بالمشاركة فى قطاع الاتصالات، فمصر سوق واعدة لجميع استثمارات الاتصالات ورقم مهم لكل الجهات الراغبة فى ضخ استثمارات فى السوق المصرية، ويسعدنا تحقيق أرباح للعودة بالنفع على الموازنة العامة للدولة.

جزء كبير من نجاح المنظومة يعتمد على التنسيق بين لجنة الاتصالات والحكومة.. كيف ترى ذلك؟

- ‫هناك تعاون مثمر مع الحكومة، والدليل هو هذا الإنجاز والنمو الحقيقى الذى نشاهده، وما يتم تحقيقه بخطة واستراتيجية مدعمة بتشريعات، حيث إنّ اللجنة تعقد اجتماعاً مع الحكومة كل ثلاثة أشهر لبحث ودراسة المستجدات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم مجال البيانات

مما لا شك فيه أن هناك دوراً بارزاً للجنة فى هذا الإطار، لا سيما أننا سنعمل فى الفترة المقبلة، وقبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، على زيارة مركز البيانات والحوسبة للتعرّف على أهدافه وطريقة العمل داخله ونقل هذه الخبرات من خلال النواب إلى الدوائر الانتخابية لتعريف المواطنين بأهمية هذه الصناعة، كما أنّ اللجنة حريصة منذ انعقادها فى الفصل التشريعى الثانى على دعم كل مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وصناعة التعهيد باعتبارها مستقبل مصر فى «الجمهورية الجديدة».