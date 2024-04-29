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أسعار عملات دول البريكس اليوم الاثنين 29-4-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
05:03 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
عملات البريكس

عملات البريكس

سجلت أسعار عملات دول البريكس حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-4-2024، ليسجل الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

سعر صرف عملات دول البريكس

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.65 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

الروبل الروسي

وسجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

الروبية الهندية

وصل سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.45 روبية.

البر الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي خلال تعاملات اليوم إلى 3.32 بير.

سعر الريال البرازيلي

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم.

الراند الجنوب إفريقي

بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.50 جنيه.

البيزو الأرجنتيني

وصل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 12.25 بيزو.

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بقلم شوشة عبدالواحد