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10 معلومات عن الملاكم أردي نديمبو بعد وفاته بالضربة القاضية.. «مات في عز شبابه»

كتب:

عبير خالد
11:23 م | الأحد 28 أبريل 2024
الملاكم أردي نديمبو

الملاكم أردي نديمبو

قدم تاريخًا رياضيًا احترافيا، لتكن آخر مبارة يلعبها قبل 3 أسابيع، إذ تلقى فيها الضربة القاضية من نستور سانتانا الملقب بـ«مغتال ميامي»، ليدخل الأول في غيبوبة اصطناعية ليرحل على إثرها تاركا مسيرة حافلة بالإنجازات جعلته يحظى بمكانة خاصة في قلوب محبيه، وعلى غرار ذلك نستعرض بعض المعلومات عن الملاكم أردي نديمبو في التقرير التالي..

7 معلومات عن الملاكم أردي نديمبو مات في عز شبابه

تعرض «نديمبو» لضربة قاضية وحشية، في أثناء مواجهته لـ«سانتانا» وكان ذلك في الـ5 من أبريل الماضي، وكان ذلك اللقاء في ميامي بالولايات المتحدة لكنه، ليتوفى صاحب الـ27 عامًا وهو أب لطفلين وفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، ويمكن استعراض بعض المعلومات عنه على النحو التالي:

  • أردي ديمبو ولد في 24 ديسمبر عام 1997.
  • ملاكم محترف ينافس في فئة وزن الريشة.
  • بدأ مسيرته المهنية في الملاكمة عام 2017.
  • فاز بأول 10 نزالات له.
  • حصل على لقب بطل العالم للوزن الخفيف من الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) في عام 2021 بعد هزيمة بطل العالم أنذاكجیرارد موريلو.
  • من أفضل الملاكمين في فئة وزن الريشة، ويأمل في توحيد جميع الألقاب العالمية في هذه الفئة.

  • بطل العالم للوزن الخفيف من الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) الحالي.
  •  صنف على كونه من أفضل 5 ملاكمين في فئة وزن الريشة.
  •  عرف بقدرته العالية على التحمل، وقدرته على الحفاظ على نشاطه طوال النزال.

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