أسامة كمال: ثقافة القوة هي السائدة الآن.. والعالم يعيش في فلك أمريكا

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن هناك ثقافة واحدة في العالم وهي ثقافة القوة، في وجود القوة يحترم الجميع ثقافة البلد القوي، مشددًا على أنه عندما كانت روما قوية عسكريًا كانت اللغة اللاتينية سيدة اللغات، عندما سقطت الإمبراطورية الرومانية ضاعت اللغة اللاتينية.

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنه لو كانت فازت ألمانيا بالحرب العالمية الثانية، لكان الجميع يتحدث ألماني ونلقي شعرا بالألماني وندرس ثقافة ألمانيا، ولكن بسبب أن الحلفاء هم من فازوا بالحرب أصبحنا نعيش في فلك أمريكا التي تمتلك مفاتيح القوة.

عزيمة الإرادة لابد أن تكون قائمة على بناء القوة

وأوضح إن الإرادة إذا لم تكن لبناء القوة بكل أشكالها ستنتهي مع أول اختبار، وعزيمة الإرادة لابد أن تكون قائمة على بناء القوة الجسدية والفكرية والثقافية والعسكرية، مشددة على أن الهند في حالة عملها بمقولة «غاندي» لم تكن تمتلك اليوم أسلحة نووية.