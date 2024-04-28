التخصصات المطلوبة في وظيفة معلم مساعد محافظة المنيا

حددت وزارة التربية والتعليم التخصصات المطلوبة للتقديم في وظيفة معلم مساعد محافظة المنيا التي نشرتها بوابة الوظائف الحكومية في وقت سابق، طبقا لإعلان الحاجة إلى التعاقد مع مٌعلم مساعد مادة 2024 الذي تضمن توزيع المواد المطلوبة في جميع المحافظات.

وظيفة معلم مساعد محافظة المنيا

وقال مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية خاصة لـ«الوطن»، إن التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد محافظة المنيا تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

سد عجز المعلمين بالعملية التعليمية

وأضاف أن مديرية تعليم المنيا في حاجة كبيرة إلى تلك التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد محافظة المنيا، خاصة في عدد كبير من مدارس القرى خاصة في المراكز، لسد عجز المعلمين وحسن سير العملية التعليمية.

وأوضح أنه من المقرر وضع جميع القواعد والآليات والضوابط الخاصة بإجراء اختبارات للمتقدمين بمعرفة مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، تحت إشراف المهندس حمدي مصطفى وكيل الوزارة حتى يتم اختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على العمل بالمدارس التي سيتم توزيع التخصصات المطلوبة وظيفة معلم مساعد محافظة المنيا بداخلها خلال الفترة المقبلة.