رابط التسجيل بالملتقى التوظيفي بكلية التربية للطفولة بجامعة المنيا

أعلنت إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا عن تنظيم ملتقى التوظيف السنوي لطالبات وخريجات الكلية، حيث يهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل مميزة للطالبات والخريجات في مجال رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويُقام الملتقى الاثنين 13 مايو المقبل، في مدرج رقم 1 داخل حرم جامعة المنيا.

جلسات لتطوير المهارات الوظيفية

وتشمل مميزات الملتقى الذي سيقام تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتورة حنان محمد صفوت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، عقد اللقاء وجها لوجه مع ممثلي الروضات الخاصة والدولية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفرص لتقديم السيرة الذاتية والملف الشخصي، وورش عمل وجلسات تدريبية لتطوير المهارات الوظيفية، وفرص للتعرف على خريجي الكلية السابقين واستفسارات حول مهاراتهم المهنية.

فرص تدريب قيمة للحضور

كما تشمل مميزات الملتقي فرص للتواصل مع الروضات والمؤسسات المنافسة والمبتكرة في مجالات متعددة، وفرص تدريب قيمة للحضور النشط، وللتسجيل في الملتقي من هنا.

وتحرص جامعة المنيا على عقد الملتقيات الوظيفية للخريجين في كافة الكليات من أجل إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب من الجنسين.