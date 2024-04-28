«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية جبل الطير في مركز سمالوط غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية جبل الطير بمركز سمالوط، غدا ولمدة يومين متتاليين 29 و30 إبريل الجاري، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات طبية متنوعة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة

وأشاروكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.