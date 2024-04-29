مؤلف فيلم «السرب» لـ«بين السطور»: العمل يتضمن لحظات ألم أعقبها قرارات حاسمة

أكد عمر عبد الحليم مؤلف فيلم «السرب»، أن مصر دولة قوية ولها تاريخ، موضحًا أننا حركنا أسطولا من أجل عمال مصريين ذهبوا للبحث عن لقمة عيش، وهذا يكفي لتلخيص قدرة الدولة المصرية، ولم تفرق بين مسلم أو مسيحي، فقير أو غني: «ده كان أهم الدوافع اللي خلتني أشتغل على فكرة فيلم السرب».

لحظات ألم وقرارات حاسمة

وتابع خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر «ONsport FM»: فيلم السرب يتضمن لحظات ألم أعقبها قرارات حاسمة وتضحيات مذهلة، معربًا عن أمنيته بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

فيلم السرب يحتوي على خطوط كثيرة

ولفت إلى أن الجملة الافتتاحية للفيلم تتضمن الجملة التالية، قائلا: «الأمة التي تنسى من دافع عنها ستصبح ذات يوم في طي النسيان» كما أن الفنانين لا يتأخرون عن تأكيد مشاركتهم في السرب بمجرد إخبارهم برغبة صناع العمل في ضمهم إلى الفيلم.

وأوضح: «أن فيلم السرب يحتوي على خطوط كثيرة، من بينها خط الـ20 مصريًا الذي يحكي قصة حياتهم، أحلامهم والواقع الذي كان يعيشوه، بالإضافة إلى أدوار قبل الواقعة، وأثناء الواقعة وبعد الواقعة، من أجهزة الدولة المختلفة، والعمل على تجسيد تلك الشخصيات في أدوار درامية بطبيعة عمل كل جهة».