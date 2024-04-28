مؤلف «السرب» لـ«بين السطور»: وجدنا دعما كبيرا من «المتحدة» لخروج الفيلم بشكل مشرف

وجّه عمر عبد الحليم مؤلف «السرب» الشكر للمنتج تامر مرسي والمنتج أحمد بدوي على دعمهما وتوفيرهما كل الإمكانيات اللازمة لخروج فيلم «السرب» بشكل مشرف، قائلا: «وجدنا دعما كبيرا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشروع ومنذ اليوم الأول ولدينا رؤية بأهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة جدا في مجال الجرافيك وتصميم المعارك سواء على الأرض أو في الجو بجودة تنافس ما يقدم في السينما العالمية».

فكرة طرح فيلم «السرب»

أوضح «عبد الحليم» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر «ONsport FM»، أن فكرة طرح فيلم «السرب» جاءت عندما ارتكبت جماعة داعش الإرهابية جريمتها البشعة بذبح 20 مصريًا عام 2015 جميعهم من إحدى قرى محافظة المنيا، تملك الغضب من الشعب المصري بأكمله حتى جاء الرد الفوري الحاسم من القوات المصرية التي وجهت ضربات جوية ناجحة للعناصر الإجرامية وكانت عملية عسكرية أثلجت صدورنا جميعًا.

عمل فني مميز

وتابع: «لكن منذ ذلك الوقت تمنيت أن أقدم هذه القصة في عمل فني مميز وظلت في خاطري إلى أن وجدت الفرصة عام 2020 لخروج الفكرة إلى النور وبالفعل بدأنا العمل عليها وتم كتابة أكثر من 20 مسودة قبل الوصول للشكل النهائي»، موضحا أنه منذ اليوم الأول تحمست شركة «سينرجي» لهذا العمل للبدأ فيه.