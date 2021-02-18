مؤلف فيلم السرب: الفكرة جاءت لتوثيق بطولات الجيش المصري

قال الكاتب والسيناريست، عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم السرب، إن الفكرة جاءت مع بداية الحرب الدولية المصرية على الإرهاب، التي بدأت منذ 6 سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تم توجيه ضربة في منطقة درنة الليبية، وكذلك الحرب ضد الإرهابيين في جبل الحلال، مشيرا إلى أن هذه البطولات، كان يجب توثيقها، وهو ما عمل عليه من خلال تأليف قصة، وتم عرضها على الشركة المتحدة والأجهزة المعنوية وقطاع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، ولاقى الأمر قبولا موسعا.

الأفلام والمسلسلات قوة ناعمة يجب على مصر استغلالها لتوثيق البطولات

وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية لا تكتب على الباسبور الخاص أنها ستحرك أسطولها من أجل المواطن، لكنها بالفعل تتحرك لأنها تهتم بالأفعال أكثر من الكلام، مشيرا إلى أن الأفلام والمسلسلات، تدخل ضمن القوة الناعمة التي تعمل على إيضاح وتصدير صورة قوية لكل بطل مصري ومواطن مصري قتل غدرا أو ضحى من أجل رفعة شأن الوطن، والأخذ بثأر أخيه المصري.

وتابع مؤلف فيلم السرب: توثيق البطولات ستكون من أجل الرد على الكثير من الأبواق الكاذبة الممولة المشوهة، التي تريد إظهار الدولة المصرية بشكل غير حقيقي.

شركة المتحدة تنتج فيلم لتوثيق بطولات الجيش المصري

وتستعد شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإنتاج فيلم السرب من أجل عرضه على الجمهور، هذا العام في عيد الأضحى ليكون جاهزا للعرض، الذي يوثق بطولات الجيش المصري في ليبيا في سيناء، للقضاء على الإرهاب.