اللبنانية نادين لبكي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الـ 77، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل، وتترأس المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها مجموعة من أبرز صناع السينما في العالم، وفقًا للموقع الرسمي للمهرجان.

وتضم لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي التي تمنح جوائز السعفة الذهبية، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي فاز فيلمها «كفرناحوم» بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018، بجانب كلا من الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، التي كانت مرشحى لجائزة أوسكار عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon»، الممثل الفرنسي عمر سي، الكاتب إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم «Winter Sleep» الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014، والمخرج خوان أنطونيو بايونا، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، إضافة إلى المخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم «Shoplifters» الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.

تفاصيل الأفلام المتنافسة على جوائز السعفة الذهبية

ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، ومنها عدد من التجارب السينمائية المختلفة والبارزة من بينها فيلم السيرة الذاتية لدونالد ترامب «The Apprentice» للمخرج علي عباسي، «Kinds of Kindness» للمخرج يورجوس لانثيموس، بطولة إيما ستون وويليم دافو، المشروع العاطفي الملحمي لفرانسيس فورد كوبولا «Megalopolis» بطولة آدم درايفر، وفيلم «Bird» للمخرج أندريا أرنولد، بطولة باري كيوجان وفرانز روجوفسكي، وفيلم «Emilia Perez» لجاك أوديار مع زوي سالدانيا وسيلينا جوميز.