نادين لبكي تشارك في بطولة فيلم مصري.. والإخراج خطوة مؤجلة

كشفت الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، أنها تتواجد في مصر للمشاركة في تصوير فيلم، من إنتاج مصري سويسري مشترك، بالتعاون مع المنتجة ماريان خوري، ويشارك في الفيلم عدد من النجوم المصريين، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي أعقبت عرض فيلم «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل، وذلك ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية الذي انطلق في نسخته الخامسة مساء أمس في سينما «زاوية»، بوسط البلد.

وشهدت الجلسة النقاشية التي تلت عرض الفيلم الذي جاء حضوره «كامل العدد»، حالة واسعة من الاحتفاء بالفنانة والمخرجة اللبنانية، حيث حرص الحضور على التعبير عن حبهم وتقديرهم لها، وكشفت خلال اللقاء عن مجموعة من المشاريع التي ترغب في تنفيذها، وبسؤالها عن أحدث مشاريعها الإخراجية، قالت نادين لبكي، إنها لا تعمل على مشروع إخراجي في الوقت الحالي، مؤكدة أن الإخراج مسئولية كبيرة ويحتاج إلى عمل كثير خاصة بعد النجاح الذي حققه «كفر ناحوم» عالميا، وذلك بخلاف الظروف التي تعاني منها لبنان في الوقت الراهن، متابعة: «أنا مازلت ناشطة تمثيليا مما يشجعني للعودة إلى الإخراج قريبا».

نادين لبكي: الإخراج مسئولية كبيرة

وكان «كفر ناحوم» آخر أعمال نادين لبكي الإخراجية، شارك الفيلم في مجموعة كبيرة من مهرجانات كان أبرزها المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ووصل الفيلم إلى القائمة القصيرة لترشيحات أوسكار عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية عام 2019، ويعتبر هو الفيلم الرابع الذي يحمل توقيعها في المسيرة السينمائية التي بدأت بـ «سكر بنات» وتضمنت «هلأ وين»، بالإضافة إلى مشاركتها في إخراج فيلم «Rio, I Love You».

عرض «من وإلى مير» و«من القاهرة» ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية

ويتضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية الذي يستمر حتى 21 يونيو المقبل، أحدث إنتاجات الأفلام العربية للمشاركة في مهرجانات دولية، ويضم 13 فيلمًا من فلسطين ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس، ومن مصر يُعرض فيلمين وثائقيين «من وإلى مير» للمخرجة ماجي مرجان، و«من القاهرة» للمخرجة هالة جلال.